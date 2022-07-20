Мнение: Шоколадница – завтра!

ЗАВТРА, 20 июля, у всех вас, дорогие друзья, редкий шанс – встретиться и получить от меня книгу СТРАНА УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ с автографом автора в кафе Шоколадница возле м.Китайгород, на углу ул. Маросейка и Лубянский проезд, в 50 м от входа в метро!

Буду ждать всех, кто не хочет опоздать, завтра в обычное время – с 18 до 20 ч в первом зале, за столиком у стойки, вы меня сразу увидите. Кто планирует зайти – оставляйте, пожалуйста, свои заявки в комментах или в личке, чтобы я знал, сколько книжек захватить (хотя я всегда беру с запасом).

Ну а если вы не в Москве, а где-то в России или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, ЗАВТРА (почти уже сегодня), с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, у самого входа в м.Китайгород. Телефон для связи – +7915-823-13-25. Если потеряетесь – звоните! До встречи!