AC – Байден проигрывает свою опосредованную войну с Россией на Украине

Джо Байден проигрывает свою опосредованную войну с Россией на Украине, а его любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как пишет он в статье для The American Conservative, единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономики США и Европы, которые из-за антироссийских санкций ждёт настоящий армагеддон.



AP

Гай Юлий Цезарь Германик, более известный как Калигула, правил Римом с 37 по 41 год нашей эры. За это время он растранжирил государственную казну, объявил себя богом, усадил любимого коня среди сенаторов и, говорят, даже хотел его обожествить. Не прошло и четырёх лет, как Калигулу свергли, поэтому поклоняться дохлой лошади римлянам и легионерам не пришлось. Однако, как считает полковник армии США в отставке, государственный чиновник, писатель Дуглас Макгрегор, сегодня американцам и европейцам повезло гораздо меньше: твёрдо вознамерившись довести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву за Украину, а его любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы.

Как отмечает Макгрегор в статье для The American Conservative, проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим армагеддоном. Когда фьючерсы на европейские облигации и акции падают, а евро уже рухнул ниже доллара, — это уже нехорошо, но когда Париж выключает знаменитые ночные фонари ради экономии энергии — это верный признак, что дела идут из рук вон плохо.

Кроме того, пишет автор статьи, все члены НАТО понимают, что чем больше затягивается конфликт, тем выше вероятность, что боевые действия перекинутся на восточноевропейские страны альянса. Европейцев всегда беспокоила горячность, с которой Байден бросился противостоять РФ на Украине, но теперь они осознали, что столкновение с российской военной машиной не только возможно, но и всё более вероятно. И далеко не факт, что силы альянса смогут противостоять Москве.

«Обученные и оснащённые НАТО украинцы храбро сражались при поддержке в ключевых областях вроде разведки, но всё равно не смогли противостоять огневой мощи и решимости российских сил, которые выдержали 150 дней непрерывных боёв на территории размером от Сент-Луиса, штат Миссури, до Филадельфии, штат Пенсильвания. Сомнительно, что сухопутные силы США и НАТО справятся с этой задачей так же ловко, как русские», — пишет Дуглас Макгрегор.

Он отмечает, что американцы и европейцы уже начинают злиться на своих робких и бестолковых политических лидеров, поскольку на одних политических лозунгах далеко не уедешь.

«Глобалистский режим в США и Европе не вечен. В конечном счёте боеспособность важнее верности элите, которая поклоняется дохлым лошадям», — заключает автор The American Conservative.