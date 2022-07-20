Daily Mail – деньги в трубу — британские ведомства потратили сотни тысяч на «унисекс»-туалеты

В приступе политкорректности правительственные учреждения Соединённого Королевства потратили более £200 тыс. на переоборудование офисных туалетов в гендерно-нейтральные. При этом многие сотрудницы этих ведомств боятся пользоваться этими уборными, поскольку туда в основном ходят мужчины, пишет Daily Mail.



AP

«Политкорректные» британские правительственные учреждения «спустили деньги налогоплательщиков в трубу». За последние четыре года они потратили более £200 тыс. на 266 гендерно-нейтральных туалетов, пишет Daily Mail.

В центре скандала среди прочего оказались Департамент труда и Департамент окружающей среды. Оба ведомства израсходовали на открытие «унисекс»-туалетов не менее £160 тыс., отмечает издание.

В то же время Министерство обороны столкнулось с жалобами из-за своих гендерно-нейтральных уборных. Анонимный сотрудник назвал переход на них «катастрофой», поскольку теперь ими пользуются только мужчины.

«Большинство моих коллег-женщин теперь ходят в женские туалеты на других этажах. Многие боятся, когда им приходится посещать гендерно-нейтральную уборную, которая теперь не гендерно-нейтральная, а сугубо мужская», — считает автор одной из жалоб.

Подобная проблема существует и в других службах. В прошлом году выяснилось, что женщины, работающие в МВД, посещали туалеты других департаментов, поскольку в их собственном отделе многие уборные были смешанного типа, напоминает Daily Mail.

«Налогоплательщиков тошнит от того, что госслужащие тратят деньги на ненужный ремонт», — заявил исполнительный директор Альянса налогоплательщиков Джон О’Коннелл, который помог изданию получить данные. Более того, по его словам, инициатива ведомств идёт вразрез с чётким указанием правительства о необходимости обеспечить нужное количество мужских и женских туалетов.

«Мысль о том, что мы должны тратить деньги на переоборудование туалетов в то время, когда у правительства огромный финансовый кризис, наглядно демонстрирует, в каком сумасшедшем мире обитают некоторые представители Уайт-холла», — прокомментировал ситуацию бывший министр Джон Хейс.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Hi-Yo Silver: Правительству пора приструнить этих «прогрессивных» чиновников, тратящих наши деньги впустую! Сколько ещё нам терпеть этих «политкорректных» идиотов, которым не хватает здравого смысла и порядочности?

Aspergic One: Они спускают наши деньги в унитаз!

Kevin: Тратить чужие деньги очень легко.

IGiveYouTheTruth: Я постоянно говорю, что мужчинам эти штуки (гендерно-нейтральные туалеты. — ИноТВ) тоже не нужны. Это НЕ просто ещё одна женская проблема, она затрагивает всех.

Mae Busch: Это идёт против интересов большей части страны. Это диктатура.

Lal48: Поправьте меня, если я ошибаюсь: Департамент труда потратил более 100 тысяч, чтобы менее 2 процентов людей не чувствовали себя неловко, но в результате неловко чувствуют себя 98 процентов.