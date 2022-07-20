 

Выскочка Маркл довела принца Гарри до истерики у всех на глазах на свадьбе друга

20.07.2022, 4:00, Разное
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Не секрет, что бывшая американская актриса Меган Маркл ввела смуту в королевскую семью Великобритании как только переступила порог замка. Она рассорила принца Гарри с бабушкой, королевой Елизаветой, с братом принцем Уильямом. Не секрет, что метиска метила на пост королевы, как и все члены семьи. Но как только американка поняла, что ей в замке не рады, она тут же заставила мужа помахать ручкой, собрала свои манатки и покинула дворец, улетев вместе с принцем в родные Штаты.

Жизнь принца Гарри круто изменилась после того, как он по велению опальной женушки отрекся от королевских обязанностей и поддержки бабушки королевы. Теперь герцог то и дело попадает в скандальные истории. Такое ощущение, что Меган Маркл порой специально провоцирует его, чтобы дискредитировать.

Так, однажды произошел очередной неприятный инцидент с участием принца Гарри. Прямо на публике он пришел в ярость на свадьбе друга из-за своей жены. Внук королевы впал в настоящую истерику.

О деталях инцидента рассказал журналист Том Бауэр в своей книге, отрывок из которой опубликован в издании The Times. Это случилось весной 2017 года, когда принц Гарри вместе с будущей женой полетел на свадьбу друга на Ямайке, пишет РИА ФАН.

Когда принц Гарри заметил фотографа, он пришел в ярость, так как персона Меган Маркл тогда еще не разглашалась. Гарри побелел от гнева и впал в настоящую истерику, требуя СМИ немедленно удалиться.



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