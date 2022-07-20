Ручная стирка с уксусом и содой: что любят купальники
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Наверняка у каждой девушки есть любимый купальник. В нем идеально все – и цвет, и фасон, и то, как он сидит на фигуре. Но к сожалению, со временем купальник теряет форму и может сильно потускнеть. Чтобы эта проблема не касалась вас как можно дольше, пользуйтесь простым народным методом.
Уксус и сода
Когда в магазинах еще не было такого огромного ассортимента деликатных средств для стирки, наши мамы и бабушки сохраняли новизну вещей при помощи двух дешевых продуктов: соды и уксуса.
Применять их проще простого:
Наполните таз холодной или слегка теплой водой.Добавьте немного уксуса или соды (буквально чайную ложку). Эти продукты нужно использовать по отдельности, а не вместе.Положите купальник в воду и оставьте на 5-10 минут, чтобы материал как следует пропитался жидкостью.Постирайте привычным для себя способом.
Обязательно проделывайте эту процедуру перед тем, как сложить купальник в шкаф в конце сезона. Также можно проводить уксусную или содовую обработку раз в две недели.
Что это дает
Уксус и сода обладают такими свойствами:
Препятствуют выцветанию купальника.Способствуют длительному сохранению прочности волокон.Облегчают выведение пятен и разводов.Обеспечивают выведение неприятных запахов.
Дополнительные рекомендации по уходу за купальником
Эластичный материал, из которого изготовлен купальник, прочный и одновременно достаточно деликатный.
Поэтому за ним нужен особый уход:
Каждый раз после купания в водоеме или бассейне споласкивайте купальник в чистой воде (чтобы смыть остатки соли или хлора).Не сушите купальник под палящим солнцем.Отдавайте предпочтение ручной стирке перед машинной.Если стираете купальник в машинке, выбирайте максимально деликатный режим с низкой температурой и без отжима.Не используйте агрессивных моющих средств, отдавайте предпочтение мягким гелям, предназначенным для детских вещей.Хорошо выполаскивайте купальник.
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