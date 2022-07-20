 

Ручная стирка с уксусом и содой: что любят купальники

20.07.2022, 3:51, Разное
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Наверняка у каждой девушки есть любимый купальник. В нем идеально все – и цвет, и фасон, и то, как он сидит на фигуре. Но к сожалению, со временем купальник теряет форму и может сильно потускнеть. Чтобы эта проблема не касалась вас как можно дольше, пользуйтесь простым народным методом.

Уксус и сода

Когда в магазинах еще не было такого огромного ассортимента деликатных средств для стирки, наши мамы и бабушки сохраняли новизну вещей при помощи двух дешевых продуктов: соды и уксуса.

Применять их проще простого:

Наполните таз холодной или слегка теплой водой.Добавьте немного уксуса или соды (буквально чайную ложку). Эти продукты нужно использовать по отдельности, а не вместе.Положите купальник в воду и оставьте на 5-10 минут, чтобы материал как следует пропитался жидкостью.Постирайте привычным для себя способом.

Обязательно проделывайте эту процедуру перед тем, как сложить купальник в шкаф в конце сезона. Также можно проводить уксусную или содовую обработку раз в две недели.

Что это дает

Уксус и сода обладают такими свойствами:

Препятствуют выцветанию купальника.Способствуют длительному сохранению прочности волокон.Облегчают выведение пятен и разводов.Обеспечивают выведение неприятных запахов.

Дополнительные рекомендации по уходу за купальником

Эластичный материал, из которого изготовлен купальник, прочный и одновременно достаточно деликатный.

Поэтому за ним нужен особый уход:

Каждый раз после купания в водоеме или бассейне споласкивайте купальник в чистой воде (чтобы смыть остатки соли или хлора).Не сушите купальник под палящим солнцем.Отдавайте предпочтение ручной стирке перед машинной.Если стираете купальник в машинке, выбирайте максимально деликатный режим с низкой температурой и без отжима.Не используйте агрессивных моющих средств, отдавайте предпочтение мягким гелям, предназначенным для детских вещей.Хорошо выполаскивайте купальник.



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