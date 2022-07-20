 

Первый морской лорд Британии призвал «ответить на угрозу» со стороны России

20.07.2022, 3:33, Новости дня
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Сконцентрировавшись на России, не следует забывать о стратегической угрозе со стороны Китая, сообщил глава Королевского ВМФ Великобритании и всех военно-морских сил Великобритании (первый морской лорд) Бен Кей.

Кей, «используя морскую аналогию», призвал «изучать в бинокль всю линию горизонта». По его словам, есть риск того, что «концентрации внимания лишь на России» заставит «упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай». Однако, как сообщил первый морской лорд, Великобритания должна ответить на «текущую угрозу» со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Напомним, замминистра Великобритании по международной торговле Пенни Мордонт, которая претендует на пост премьер-министра страны, призвала сформировать «целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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