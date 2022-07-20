Минюст США захотел приравнять помощь в обходе санкций против России к рэкету

Администрация США хочет получить право на изъятие собственности у физических и юридических лиц России, попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины, а содействие в обходе санкций приравнять к рэкету, сообщил глава рабочей группы минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс.

Адамс на слушаниях в юридическом комитете Сената США сказал, что администрация хочет «распространить существующие полномочия по отчуждению» на «используемую собственность», а «не просто на доходы, получаемые в результате таких правонарушений», передает ТАСС.

Кроме того, Белый дом хочет законодательно приравнять обход антироссийских санкций к рэкету, чтобы укрепить полномочия правоохранительных органов США. Также предлагается вдвое (до 10 лет) продлить срок давности по совершенным в других странах правонарушениям, наказание за которые предусматривает отчуждение Вашингтоном прав собственности. По словам Адамса, требуется улучшить ситуацию в области сотрудничества с другими странами ради изъятия «активов, связанных с коррупцией за рубежом».

Один из членов комитета Линдси Грэм предложил выработать «своего рода международный подход» к такой антироссийской деятельности, например, по линии НАТО. По его словам, речь идет об усилиях всего «цивилизованного мира». Грэм призвал «интернационализировать» идею формирования рабочей группы Адамса.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

—