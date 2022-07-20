 

За один день в больницу с коронавирусом попали 1337 россиян

20.07.2022, 2:45, Разное
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В течение 24 часов коронавирусом заразились 1337 россиян. За день до этого в больницу поступило 575 больных COVID-19.
За 24 часа было зарегистрировано 4 200 случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 4 548 за сутки до этого. Оперативный штаб рассказал следующее.

В тот день умерли 44 человека, инфицированных коронавирусом. В предыдущий день от этого заболевания умерли 35 человек.

В этот день было спасено 4186 человек, тогда как в предыдущий – 2531.



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