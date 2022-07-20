Корректируем изменение пигментации и цвета кожи: десять домашних картофельных масок для лица

Нет более знакомого продукта, чем картофель. Без него не обходится ни один суп, мы с радостью готовим его на ужин, пренебрегая всеми рекомендациями диетологов. А вот косметологи, напротив, нахваливают картофель и рекомендуют готовить из него эффективные домашние маски для лица и тела. Вот самые популярные из них.

Комплексная экспресс-маска

Когда нет времени лежать в ванне и сделать парочку полноценных процедур красоты, воспользуйтесь старым проверенным способом – экспресс-маской из картофеля. Понадобятся 3 столовые ложки картофельного бульона и тканевая салфетка. Сварите пару картофелин, выньте их остывать, а в бульон бросьте тканевую салфетку и дайте ей пропитаться. Наложите на лицо и дайте полностью высохнуть. Затем надо умыться холодной водой и нанести сыворотку.

Омоложение

Для того чтобы поддерживать молодость кожи, делаем два-три раза в неделю картофельную маску с куркумой, которая параллельно отлично борется с бактериями на поверхности кожи. Возьмите крупную картофелину, натрите на максимально мелкой терке, добавьте чайную ложку куркумы. Нанесите кисточкой или лопаткой на лицо и шею на пятнадцать минут, затем смойте с мылом теплой водой.

Питание и увлажнение

Берем крупную картофелину и натираем опять на мелкой терке. Мелко режем две крупные клубники и растираем с картофелем в пасту. Добавляем чайную ложку меда, перемешиваем, наносим на кожу. Смываем и наносим увлажняющее средство.

Корректор морщин

Натрите на мелкой терке или взбейте в блендере одну картофелину, добавьте пару столовых ложек теплого молока, четыре капли глицерина и тщательно смешайте. Массу наносим на лицо на 15-20 минут и смываем. Кожу обязательно увлажняем.

Лифтинг

Здесь понадобится особый ингредиент – земля Фуллера – особый вид косметической глины, которая содержит повышенное содержание минералов. Купить ее можно, как и любую другую, в аптеке. Итак, натираем картошку, выжимаем, чтобы получить сок. Этот сок смешиваем с глиной так, чтобы получилась не очень густая паста. Наносим на лицо на четверть часа, ждем полного высыхания и смываем. Такую маску надо делать не чаще одного раза в неделю для нормальной и сухой кожи, два раза – для жирной.

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Для жирной кожи

Варим пару средних картофелин, снимаем с них кожицу и тщательно разминаем вилкой до получения пюре. Затем добавляем 2 столовые ложки теплого молока, столовую ложку овсянки. Перемешайте, если получится слишком густо, добавьте картофельного бульона. Пюре наносим на кожу, через полчаса смываем теплой водой.

Отбеливание

Маска особенно актуальна летом, во время активного солнца, поскольку не только отбеливает нежелательные пигментные пятна, но и создает барьер для ультрафиолета. Смешиваем в небольшой миске по одной чайной ложке натертого картофеля, рисовой муки, картофельного сока и меда. Получится довольно густая паста. Ее наносим толстым слоем на кожу, даем полностью высохнуть, затем аккуратно смываем теплой водой круговыми движениями руками или косметической губкой.

Лечение ран

Маска помогает залечить ранки, угри, успокаивает раздражение, снимает воспаление вроде крапивницы. Смешиваем по одной столовой ложке картофельной мякоти, томата и меда. Смешивать нужно до получения шелковистой однородной массы. Наносим на лицо, побольше накладываем на пораженное место. Даем полностью высохнуть и смываем теплой водой.

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Сияние кожи

В состав этой маски входит лимон, который благодаря высокому содержанию витамина С обновляет кожу, насыщает витаминами, усиливает кровообращение. Смешиваем по 2 чайные ложки картофельной массы и лимонного сока, добавляем половину чайной ложки меда. Будьте осторожны, если у вас гиперчувствительная кожа, лимонная кислота может спровоцировать раздражение. То же самое касается и меда – аллергенного ингредиента.

Корректор пигментации

Одной из самых простых смесей для контроля гиперпигментации является смесь картошки и меда. Просто смешайте натертый сырой картофель и мед в пропорции 3:2 и нанесите на кожу, можно отдельно проблемные участки. Чем темнее пятна, тем дольше и чаще нужно проводить процедуру. Для зрелой кожи оптимальное количество масок в неделю приравнивается к трем, для молодой – к двум. Если у вас очень чувствительная и сухая кожа, от такой маски стоит отказаться, поскольку картофель содержит большое количество кислот.