 

Скандалы: На чемоданах

20.07.2022, 2:20, Разное
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Миллионеры массово бегут из стран БРИКС в Эмираты и Австралию

Аналитики консалтинговой группы Henley&Partners провели любопытное исследование, посвященное экономической ситуации в странах содружества БРИКС. Ожидается, что только в 2022 году из них эмигрирует значительное количество миллионеров: из России — 15.000; из Китая — 10.000; из Индии — 8.000 и из Бразилии — 2.500 человек.

Это связано с замедлением общего роста благосостояния и ухудшением отношений с западными странами. Интересно, что за то же самое время Украина потеряла примерно 2800 миллионеров, или 42% от всех состоятельных граждан страны – это самый большой отток в истории страны и связан он, разумеется, с боевыми действиями. В России же число потерь составляет 15% от общего количества.

Аналитики сообщают также, что уже несколько лет подряд основными странами, принимающими состоятельных беглецов, являются Арабские Эмираты(приток в 2022 году составит около 4.000 человек или 208%) и Австралия (3.500) Кроме этих стран, миллионеры активно выбирают для нового места жительства еще Сингапур (2.800) и Израиль (2 600).

Оригинал материала: “Новые Известия”



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