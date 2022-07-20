 

В Минобороны назвали причину обстрела неонацистами населенных пунктов из Авдеевки

20.07.2022, 2:10, Новости дня
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Неонацисты ведут обстрел населенных пунктов с территории коксохимического завода Авдеевки, чтобы вызвать ответный огонь со стороны ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Авдеевке Донецкой народной республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве «живого щита». При этом, на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны России.

По словам генерал-полковника, целью таких действий является попытка вызвать ответный огонь. «После чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные силы РФ и формирования Донецкой народной республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов», – добавил он.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ и боевики, используя вертолеты и артиллерию, поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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