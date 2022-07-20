 

Путин потребовал от США перестать грабить Сирию

20.07.2022, 2:10, Новости дня
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США должны перестать грабить Сирию, сообщил президент РФ Владимир Путин, добавив, что для России, Турции и Ирана это «общая позиция».

Путин сообщил, что у РФ есть расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заевфратье, где «работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои». Москва полагает, что «нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска», тогда можно будет «вести диалог с теми, кто за это отвечает, с официальными властями Сирии».

Однако, по его словам, у России, Турции и Ирана есть «и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», передает РИА «Новости».

Путин также заявил, что санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, за чертой бедности там живет большинство. При этом он подчеркнул, что вся гуманитарная помощь Сирии должна идти через официальные местные власти.

Как сообщил Путин, совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен.

Напомним, в Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава российского государства заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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