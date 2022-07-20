Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвукового оружия

Еще об одном успешном испытании гиперзвукового оружия сообщило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Компания Raytheon Technologies создала носитель, на котором проводились испытания.

В сентябре 2021 года Raytheon совершил первый полет.

Генерал Глен Ванхурк из Североамериканского командования аэрокосмической обороны и Северного командования вооруженных сил США в июне заявил, что новое российское оружие представляет опасность для Вашингтона.

Он отметил, что РФ развернула новые ракеты дальнего радиуса действия и гиперзвуковое оружие.