Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвукового оружия
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Еще об одном успешном испытании гиперзвукового оружия сообщило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).
Компания Raytheon Technologies создала носитель, на котором проводились испытания.
В сентябре 2021 года Raytheon совершил первый полет.
Генерал Глен Ванхурк из Североамериканского командования аэрокосмической обороны и Северного командования вооруженных сил США в июне заявил, что новое российское оружие представляет опасность для Вашингтона.
Он отметил, что РФ развернула новые ракеты дальнего радиуса действия и гиперзвуковое оружие.
Смотреть комментарии → Комментариев нет