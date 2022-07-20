 

Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвукового оружия

20.07.2022, 1:25, Разное
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Еще об одном успешном испытании гиперзвукового оружия сообщило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).
Компания Raytheon Technologies создала носитель, на котором проводились испытания.

В сентябре 2021 года Raytheon совершил первый полет.

Генерал Глен Ванхурк из Североамериканского командования аэрокосмической обороны и Северного командования вооруженных сил США в июне заявил, что новое российское оружие представляет опасность для Вашингтона.

Он отметил, что РФ развернула новые ракеты дальнего радиуса действия и гиперзвуковое оружие.



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