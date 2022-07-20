Авиакомпания iFly открывает новые рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду

По информации ООО “Воздушные Ворота”, управляющей компании аэропорта Пулково в Северной столице (СВАО), во вторник авиакомпания iFly начнет полеты между Санкт-Петербургом и Хургадой.

Сегодня, 19 июля, авиакомпания iFly открывает прямые рейсы из аэропорта Пулково в Хургаду (Египет). В рамках пакета услуг можно забронировать перелет на популярный курорт Красного моря. Согласно сообщению, тур рассчитан на 10 дней.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место в РФ по количеству пассажиров. Он занимает второе место среди аэропортов московского узла. Основным оператором аэропорта Пулково является международный консорциум “Воздушные ворота Северной столицы”, который управляет им и проектом его развития на основе государственно-частного партнерства.