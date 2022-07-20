 

Представители Twitter обвинили Маска в попытке навредить компании

20.07.2022, 1:25, Разное
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Представители Twitter в Делавэре обсуждали просьбу Илона Маска принудить его к покупке. Они заявили, что желание Маска причинить вред компании необоснованно.
“Поведение Маска в рамках соглашения неприемлемо”, – заявил представитель социальной сети во время слушаний в предварительном суде. Действия Маска, по словам представителя компании, подвергли социальную сеть неоправданному стрессу и нанесли ей ущерб на благо общественности. Представитель заявил, что Маску следует попытаться сделать соглашение более выполнимым, а не делать обратное, пытаясь его разрушить.

Ранее Маск уведомил Twitter, что он отклонил сделку по покупке социальной сети за 44 миллиарда долларов. Маск объяснил отказ тем, что он воспользовался своим правом расторгнуть соглашение. Маск утверждает, что социальная сеть недооценила количество спама и ложных аккаунтов. Они утверждали, что их количество не превышает 5 процентов от общего числа пользователей, и не предоставили достаточно информации по запросу. Маск подал иск против социальной сети в канцелярский суд штата Делавэр.



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