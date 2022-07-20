 

Свыше 800 жителей Зеленограда переехали новостройки по программе реновации

20.07.2022, 1:18, Разное
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Московская программа реновации является беспрецедентной в плане реализации социальных гарантий, ведь мало где в мире есть настолько масштабные проекты, причем бесплатные для граждан. В рамках реновации создается новая, качественная и комфортная городская среда. Вместе с перезагрузкой социальной инфраструктуры меняется облик столицы.

Несмотря на санкции, темпы реализации программы не снизились. Так, в Зеленограде (ЗелАО) в новые комфортные квартиры переехал 821 житель. Раньше эти люди ютились в старых домах на Заводской улице, теперь они живут в новостройках на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по программе реновации в ЗелАО новые квартиры получат в общей сложности 7,1 тысячи жителей 34 старых домов. До конца 2024 года в новостройки переедут свыше 2,1 тысячи человек.

Напомним, московская программа реновации была утверждена пять лет назад. Благодаря масштабному проекту свои жилищные условия улучшат около миллиона жителей столицы. Вместе с новыми квартирами горожане получают улучшенную отделку. В районах, созданных в рамках программы, также строят детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы и культурные центры.

Говоря о развитии Зеленограда, стоит отметить что здесь по программе “Мой район” обустроены четыре зоны отдыха: “Зеленый бор”, “Большой городской пруд”, “Черное озеро”, “Быково болото”. Также в округе благоустроены многофункциональная спортивная площадка возле корпуса 414, Пушкинский сквер, территория физкультурно-оздоровительного комплекса “Радуга”, парк “Поляна сказок”, народный парк “Живые камни”, озеро Школьное, а еще – места возле пяти школ и детский садов.

Кроме того, в ЗелАО построены детский сад с бассейном на 220 мест, школа в “Зеленом бору” на 550 мест, создан наземный паркинг на 267 мест, реконструированы Площадь Юности, выставочный зал музея Зеленограда, ТПУ “Малино”, пешеходная зона на Аллее ветеранов, а также возрожден вольерный комплекс “Дом Лани” и открыт МФЦ “Мои документы”.



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