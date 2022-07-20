 

Строительство спорткомплекса для училища олимпийского резерва в Восточном Измайлове завершено

20.07.2022, 1:18, Разное
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За последние 11 лет в Москве было построено порядка 150 спортивных объектов: например, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы, дворцы спорта. Благодаря появлению таких объектов все больше жителей столицы ведут здоровый образ жизни.

Про юных спортсменов город не забывает. Недавно в Восточном Измайлове завершилось строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами и залом для художественной гимнастики. Новое трехэтажное здание, построенное за счет городского бюджета, находится по адресу: Измайловский бульвар, вл. 75/17.

В спортивном комплексе будут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1. Рядом с комплексом есть открытые террасы и спортивная площадка для занятий на улице.

Здание возвели на месте снесенного гимнастического зала. Новые площади для тренировок больше в три раза. В спорткомплексе установлено современное оборудование. Юные спортсмены смогут восстанавливать и поддерживать свою форму в комфортных и просторных помещениях.

“Застройщик получил необходимую разрешительную документацию и может готовить здание к вводу в эксплуатацию”, – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, спорткомплекс был построен с учетом всех современных требований, которые предъявляются залам для профессиональных тренировок. Игорь Войстратенко также напомнил, что комитет исполняет поручение мэра Москвы Сергея Собянина – уделяет особое внимание надзору за качеством строительства на спортивных объектах.

Во время работ на Измайловском бульваре Мосгосстройнадзор провел более 20 проверок. К ним были привлечены специалисты Центра экспертиз. Они проводили инструментально-лабораторные испытания.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2022 году запустят 10 новых спортивных объектов. Например, на Волгоградском проспекте построят футбольный стадион, на территории спорткомплекса “Лужники” появятся международный центр самбо и центр бокса, а на Ангарской улице сделают ВМХ-велодром. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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