В Кольском пруду в Москве высадили кувшинки и другие водные растения

В Москве лишь в пределах МКАД протекает 150 рек и ручьев, включая забранные в коллекторы, а также расположено примерно 240 прудов и озер. За ними тщательно ухаживают, поэтому вода в столичных водоемах чистая.

Специалисты “Мосводостока” высадили около 5,6 тысячи различных водных растений в Кольском пруду, что находится на северо-востоке Москвы – в Свиблове. В разных частях водоема сделали четыре зоны биоплато общей площадью более 300 квадратных метров.

Теперь в этом месте растут рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти растения не дают размножаться водорослям, которые вызывают цветение воды, и являются укрытием для рыб и водоплавающих птиц.

В пресс-службе “Мосводостока” отметили, что декоративный водоем, который был благоустроен в прошлом году, ждал больше полугода, пока в столице установится жаркая погода, которая создаст необходимые условия для устройства собственной самоочищающейся экосистемы и естественного укрытия для обитателей водоема.

К слову, основные работы по благоустройству пруда завершились в декабре. Тогда водоем полностью очистили от многолетнего илового осадка и грунта. Были полностью демонтированы старые полуразрушенные берега. Также возведено новое берегоукрепление протяженностью 355 метров.

“Мосводосток” обслуживает 250 водоемов в городе. Специалисты эксплуатируют водоотводящие системы столицы, обслуживают и контролируют состояние водных объектов. За последние 10 лет ими было приведено в порядок 67 столичных водоемов.

Ранее сообщалось, что шесть природных водоемов Москвы очистят с помощью микроорганизмов. Они поглощают вещества, которые являются непригодными для других форм жизни – например, переводят в безопасные соединения тяжелые металлы.

Директор Ботанического сада Московского государственного университета имени Ломоносова “Аптекарский огород” Алексей Ретеюм считает, что за биологическим способом очистки водоемов будущее, ведь это самые экологичные и современные технологии. Его слова приводили “Дни.ру”.