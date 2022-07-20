 

Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения

20.07.2022, 1:10, Новости дня
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Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.

«Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать», – приводит слова Кима «Страна.ua».

Как сообщил глава области, «это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо». Украинская власть «хочет это пресечь на корню».

Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, «город закроют на несколько дней, пойдут по домам и отработают тех нехороших людей».

Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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