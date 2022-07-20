Путин указал на нежелание Киева выполнять договоренности

Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Путин поблагодарил Турцию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за их предложения посредничества для урегулирования на Украине. По его мнению, «даже желание внести какой-то вклад в это благородное дело уже многого стоит», передает ТАСС.

Однако, как подчеркнул российский лидер, «конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности», у Киева «такого желания нет». Путин указал, что стороны на переговорах в Стамбуле «фактически достигли соглашения», оставалось «его только парафировать».

«Для того чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, но киевские власти отказались от выполнения этих соглашений», – сообщил Путин, добавив, что «соглашения были практически достигнуты».

Весной в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Как сообщали СМИ, Запад посоветовал Украине не спешить с примирением с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.

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