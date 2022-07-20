Используйте увлажняющий консилер и приведите в порядок брови: пошаговое руководство по французскому макияжу

В последнее время французский макияж стал одной из модных тенденций. Он позволяет создать безупречный и элегантный вид, прилагая минимум усилий. Парижанки не стремятся к идеальному образу. Они делают минимальный и быстрый мейкап, который подчеркивает их черты. Француженки снисходительно относятся к небольшим недостаткам и не пытаются скрыть их тоннами косметики. Если вам нравится такой подход, то попробуйте французский макияж. Мы поделимся пошаговым руководством по его созданию.

Что вам понадобится

Для создания макияжа вам понадобится:

бальзам для губ; коричневый карандаш для подводки глаз; тушь для ресниц; средство для бровей (жидкое); щипцы для завивки ресниц; консилер; хайлайтер.

Также подготовьте средство для очистки лица (пенку или молочко), тонер и легкий увлажняющий крем.

Подготавливаем лицо

Очистите лицо и нанесите тонер. Обработайте кожу нежным увлажняющим кремом. Подчеркните губы бальзамом, чтобы они выглядели свежими.

Подчеркиваем глаза

Густые ресницы выглядят чрезвычайно привлекательно в сочетании с естественным взглядом. Завейте их с помощью щипцов.

Используйте коричневый карандаш, чтобы подчеркнуть разрез глаз сверху и снизу. Нанесите небольшое количество туши на ресницы.

Уход за бровями

Нанесите немного средства для бровей на спиральную кисточку. Подкрасьте и уложите волоски. Это придаст бровям ухоженный вид. Помните, эта часть лица очень важна для привлекательности облика.

Время для нанесения консилера

Используйте консилер с увлажняющим эффектом. Его цвет нужно подбирать под ваш естественный тон кожи.

Наносите консилер на те участки, которые нуждаются в покрытии, такие как область под глазами, пятна и покраснения. Хорошо растушуйте средство, чтобы оно выглядело естественно и безупречно.

Французский макияж предполагает простоту, поэтому кисточку использовать не нужно. Ваши пальцы отлично подходят для нанесения консилера.

Придаем лицу немного сияния

Используйте мягкий хайлайтер с минимальным мерцанием. Нанесите его на скулы, переносицу, внутренние уголки глаз и область над верхней губой. Это поможет создать ровное переливающееся сияние.

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Образ изысканной и утонченной парижанки готов! Вы достигли такого эффекта без больших временных затрат, используя минимум косметики.

Отличительные черты французского макияжа

Французский макияж отличается минимализмом. Это спокойный и элегантный стиль, которому чуждо все неестественное и кричащее.

Француженки не стремятся добиться мгновенного результата от макияжа. Они занимаются уходом за лицом с раннего возраста, поэтому им не приходится проводить часы перед зеркалом, чтобы подготовиться к мероприятию.

Далее мы подробно расскажем о подходе французских женщин к красоте и макияжу.

Уход за кожей

Для француженок уход за лицом стоит на первом месте. Признаком красоты считается сияющая и здоровая кожа.

Если вы хотите последовать примеру французских женщин, то сосредоточьтесь на подготовке кожи к нанесению макияжа и уходе за ней. Особое внимание следует уделить очищению лица на ночь и защите эпидермиса от солнца с помощью SPF-средств.

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Простота

Французские женщины не тратят много средств на огромное количество косметики. Они выбирают уходовые продукты и средства для макияжа, которые им подходят. Вы не найдете на их туалетном столике целую палитру контуров и несколько видов тонального крема. Француженки ограничиваются лишь продуктами первой необходимости.

Сбалансированные цвета

Важная особенность французского макияжа – сбалансированность цветов. Если вы красите губы в яркий цвет, то необходимо приглушить тон подводки. Если же вы используете пастельные или нюдовые помады и блески, то глаза следует выделить поярче.

Отказ от контуринга

Француженки практически не используют контуринг. Он выглядит слишком тяжело и искусственно. Французским женщинам нравятся естественные черты и линии лица. Они не стесняются мелких морщинок и не маскируют их под толстым слоем макияжа.

Очень легкие тональные средства

Француженки не всегда накладывают тональный крем. Они не считают это средство обязательной частью макияжа и используют в качестве альтернативы консилер и BB-крем, которые обеспечивают легкое покрытие.

Если же тональный крем все же используется, то французские женщины отдают предпочтение жидким тонированным основам, которые практически невесомы.

Не стоит стремиться к идеалу

Французские женщины не стремятся сделать свою внешность совершенной и маскировать мельчайшие недостатки. Но именно такая беспечность и делает их привлекательными. Француженки не беспокоятся о том, чтобы выглядеть идеально. Они любят демонстрировать уникальные особенности своей внешности, например веснушки.

Заключение

Французский макияж стремится к непринужденной и натуральной красоте. Этот минималистичный стиль сосредоточивается на подчеркивании естественных черт лица, не прибегая к использованию большого количества декоративной косметики.