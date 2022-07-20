Опасный Flip Flop: вирусные инфекции, нарушение статического равновесия и другие опасности ношения шлепанцев

Не представляете лето без любимых шлепанцев или вьетнамских тапочек? Тогда соберите все свое мужество, прежде чем читать дальше, потому что медицинские эксперты рисуют страшную картину того, насколько вредной может быть эта обувь! Какие же опасности ждут любителей шлепанцев?

Инфекции

Ношение этой обуви подвергает ноги ненужным бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям. Каждый раз, когда конечности соприкасаются с грязью в общественных местах, велика вероятность того, что человек вступает в контакт с различными бактериями, в том числе стафилоккоками, фекальными патогенами и так далее.

В лучшем случае из-за них может появиться раздражение, а в худшем – вызываемые ими инфекции могут привести даже к ампутации. Последнее, конечно, самый неприятный случай, но все же может случиться, особенно если на ноге есть открытая рана. Будьте осторожны, ведь даже крохотный порез, который после педикюра может быть и не заметен, считается открытой раной.

Трещины на пятке

При ношении шлепанцев пятка отделяется от земли тонким слоем резины, который не способен в достаточной мере амортизировать удар пятки о землю при ходьбе. От этого на них могут появиться весьма болезненные трещины.

Волдыри

Когда тонкий ремешок — это единственное, что удерживает обувь, ноги практически свободно двигаются вперед и назад. Поэтому при каждом шаге кожа вокруг ремешка подвергается постоянному трению. Из-за этого могут образовываться волдыри, в которые при вскрытии легко попадает инфекция.

Нарушение статического равновесия

Когда-нибудь слышали о молоткообразных пальцах? Суть их изменения заключается в том, что нарушается статическое равновесие стопы. При этом работа мышц сгибателей-разгибателей неравномерна. В результате чего подошва стопы выпячивается, а средняя ее часть западает. То есть при ношении шлепанцев пальцам ног приходится выполнять дополнительную работу, чтобы удерживать обувь на ногах. Со временем это может привести к развитию молоткообразных пальцев.

Воспаление стопы

Очень важную роль в поддержании продольного свода стопы, соединяющего подошвенную часть пяточной кости с пальцами, играет прочная соединительнотканная полоса. Ее перегрузка может привести к боли и воспалению, а в долгосрочной перспективе – к образованию так называемых подошвенных шпор.

Токсичные вещества

Пластиковые ремешки шлепанцев могут быть сделаны из латекса, на который у многих людей аллергия, или из пластика, содержащего BPA (соединение, провоцирующее онкологию).