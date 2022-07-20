Мнение: О ходе СВО

Давеча отвечал на вопросы по ходу СВО для канала военкора Котенка.

О ходе СВО

После инспекции штабов группировок министром обороны С.Шойгу ВС РФ активизировали удары по ВСУ и инфраструктуре противника. "Оперативной паузе" конец или ее и не было?

– Операция, собственно, и не прекращалась. Перегруппировка войск или отвод на отдых отдельных соединений не означает, что прекращаются наступательные действия или ракетные удары по войскам и инфраструктуре противника.

В последнюю неделю мы наблюдаем, как фокус ударов сместился на поражение скоплений войск и техники ВСУ, а также уничтожение артиллерийских ракетных систем, что можно трактовать как «размягчение» группировки ВСУ на Донбассе перед предстоящими наступательными действии на линии Северск—Соледар и в районе Артемовска, а также наращиванием усилий по продвижению в Славянско-Краматорскую агломерацию.

– Темпы продвижения к Славянску замедлились. С чем это связано?

– Основные усилия сейчас сконцентрированы на прорыве фронта Северск—Соледар, чтобы обеспечить выход к Артемовску с севера и к Славянску — с востока. Группировка, наступавшая на Славянск с северо-запада, очевидно, находится в фазе пополнения и перегруппировки после прошедших боев в районе Долины, Богородичного и Святогорска. Затрудняют наступление рельеф местности и большие лесные массивы к северо-западу от города, а также прикрывающий Славянск с севера рубеж Северского Донца.

– В ДНР заявили о полуокружении Авдеевки. Когда можно рассчитывать на снятие блокады Донецка? Какие факторы способствуют и, наоборот, тормозят процесс?

– Авдеевка прекрасно снабжается через Орловку, а трассу Авдеевка—Константиновка ВСУ и ранее использовать не могли после того, как их выбили из Новобахмутовки и Новоселки-2.

Штурм Авдеевки со стороны Каменки и промзоны на данном этапе не обещает быстрых результатов, поэтому здесь и далее будем наблюдать позиционный фронт и интенсивную работу артиллерии и РСЗО с обеих сторон. Главная проблема — вся Адвеевка и прилегающие территории превращены в сплошной укреп, лобовой штурм которого по военным причина нецелесообразен.

– Анонсированное контрнаступление Киева все не начинается. Где ждать активизации противника? Каковы людские резервы режима с учетом больших потерь ВСУ в Донбассе?

– Наиболее вероятные направления наступления противника — Криворожское, Никопольское и Запорожское (в направлении Васильевки, Токмака и Пологи).

Продолжающийся отлов случайных граждан на улицах, а также массовые случаи дезертирства с фронта говорят о том, что заявленный 1 млн человек в ВСУ — это сугубо пропагандистская цифра. На деле общая численность людей под ружьем существенно меньше. Тем не менее, ведется работа не только по затыканию дырок на фронте за счет плохо обученного пушечного мяса, но и по подготовке более слаженных бригад, которые могут быть сосредоточены для наступления на одном из указанных направлений.

Потенциальные силы, которые желательны для ВСУ для каких-то серьезных действий — от 5-7 БТГР, до 80-100 орудий, РСЗО и тяжелых минометов + несколько самолетов и вертолетов. Помимо собственно организации такой группировки, не менее важную проблему для ВСУ создает проблема скрытного сосредоточения этих войск, чтобы избежать ударов ВС РФ еще до выдвижения на рубежи атаки.

Опыт провальных наступлений в районе Гуляйполя и Давыдова Брода показал, что ВС РФ располагают возможностями по купированию активности противника концентрированными ударами артиллерии и авиации.

– Вслед за "святой джавелиной" на Украине уже изобрели "святого хаймарса". Удары по складам, штабам и коммуникациям Союзных войск не ослабевают. Как выглядит тактика с использованием поставленных Киеву РСЗО и ОТРК в выцеливании объектов и преодолении ПВО? Есть ли противоядие "вундерваффе"?

– США действуют в рамках концепции сетецентричной войны, рассчитывая ударами по командно-логистической структуре ВС РФ и армий ЛДНР замедлить интенсивность их огневого воздействия на ВСУ и снизить их наступательный потенциал. ВСУ здесь только исполнители и ширма. Данные целеуказания представляются американской технической разведкой, а также агентурой СБУ на местах.

Методы противодействия — выслеживание и уничтожение комплексов (1 уже уничтожен, так что они при грамотной работе уничтожаются точно так же, как комплексы С-300, ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ураган»), а также активное использование рассредоточения складов ГСМ и боеприпасов, чтобы снизить эффективность таких ударов. Это же касается вопроса защиты объектов командной инфраструктуры. В целом, к данной тактике противника необходимо адаптироваться, так как он, очевидно, будет ее придерживаться и далее.

– Готовы ли мы к затягиванию конфликта на Украине и, собственно, есть ли у России варианты, кроме победы?

– Вполне очевидно, что РФ уже давно действует в рамках концепции длительного конфликта в рамках «сириизации» войны на Украине. Официальная позиция по достижению всех поставленных целей СВО с февраля не изменилась. Конкретные сроки, как и ранее, не указывают — с необходимостью длительной работы по достижению заявленных целей уже вполне смирились, и ряд процессов по увеличению группировки войск на Украине и изменения в ВПК также указывают на подготовку к длительному противостоянию с США и НАТО на Украине.

Разумеется, Россия будет стремиться только к победе, которая не только гарантирует ее суверенитет, но и обеспечит выгодные позиции при формировании нового миропорядка. В этом случае победа спишет все издержки. Отсутствие позитивного результата на Украине будет, в свою очередь, иметь тяжелые внутриполитические последствия для страны. На это, собственно, и делают ставку США, всячески затягивая войну на Украине и повышая градус эскалации.

– Насколько адекватны утверждения, что у коллективного Запада на исходе запасы вооружений и боеприпасов для поставок на Украину?

– Проблемы поставок носят скорее логистический и производственный характер. На длинной дистанции, при активном производстве необходимой номенклатуры вооружений они вполне решаемы для США и НАТО.

Как представляется, это менее значимая проблема для США, нежели чем экономические и политические издержки от санкционной войны против России. В первом случае последствия исключительно военные и издержки несет Украина. Во-втором случае издержки бьют непосредственно по тем группам истеблишмента, которые развязали войну.

– Когда "выстрелит" польский фактор на украинском ТВД и как это связано с ситуацией на границе с Белоруссией, Калининградом и Прибалтикой?

– Как показывают данные СВР, Польша не отказалась от планов оккупации Западной Украины и продолжает активно наращивать свои военные возможности путем увеличения численности армии (планы увеличения повысились до 400 тыс. человек) и переоснащения на американское вооружение.

Наращивание военных возможностей Польши создает дополнительные вызовы для российской группировки Калининграде и усложняют конфигурацию любого конфликта вокруг «Польского Коридора» в случае прекращения транзита в Калининград.

Польша в текущих реалиях — это долгосрочная угроза для России, в том же смысле, в каком «Санационный режим» в Польше представлял угрозу для СССР с 1922 по 1939 гг. В те годы Польский Генштаб прямо указывал, что «расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке». Сейчас цели у Польши ровно те же самые. Возрождение гиены Восточной Европы в той же роли — еще одно следствие преступных действий Горбачева и Ельцина, которые нам предстоит разгребать в предстоящие годы и десятилетия.

https://t.me/boris_rozhin/57658 – цинк

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