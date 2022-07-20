 

ERR – на балтийских пляжах Эстонии нашли холерный вибрион

20.07.2022, 0:15, Разное
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Эстонский Департамент здоровья обнаружил на пляжах страны холерный вибрион. Как передаёт ERR, хотя данные штаммы нетоксичны и не обладают эпидемическим потенциалом, они могут вызывать рвоту, диарею, раневую инфекцию, воспаление уха и кожи, абсцессы у 2-3% людей. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и купающиеся с царапинами или язвами на коже.


AP

Департамент здоровья Эстонии обнаружил холерный вибрион на пляжах страны. Как передаёт ERR, в ведомстве сообщили, что это нетоксичные штаммы холерного вибриона, которые не обладают эпидемическим потенциалом, но могут вызывать рвоту, диарею, раневую инфекцию, воспаление уха и кожи, абсцессы у 2—3% людей. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и купающиеся с царапинами или язвами на коже.

По данным Департамента здоровья, микроорганизмы, распространяющиеся в воде, становятся всё более актуальными. Причины связаны как с развитием методов анализа, потеплением климата, так и с открытостью мира, всё более интенсивным водным транспортом и перемещением людей. По мере потепления климата повышается общая температура морской воды, что вместе с низким содержанием солей создаёт благоприятные условия для распространения обитающих на юге болезнетворных видов в более прохладные районы, включая Балтийское море и побережье Эстонии.

Одним из таких видов, распространение и численность которых в Балтийском море могут увеличиться, являются вибрионы. Короткий период жары в конце июня и начале июля в этом году создал благоприятные условия для развития вибрионов, и к настоящему моменту выявлено два-три случая вибриоза. Во всех случаях заболели дети в возрасте до года. В других странах региона Балтийского моря, таких как Швеция и Финляндия, картина аналогична. 

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний следит за ситуацией и информирует о благоприятных условиях для развития вибрионов в морской воде.



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