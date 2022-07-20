Повышение цен на уголь компенсируют полякам

По словам Анны Москвы, министра климата и окружающей среды Польши, в качестве компенсации за повышение стоимости угля будет выплачиваться по три тысячи злотых.

“Мы приняли закон с системой компенсаций. Это предполагает, что импортеры угля будут иметь право на возмещение разницы в цене между импортом и ценами за последний год. Это примерно одна тысяча злотых за тонну”. Москва заявила, что интерес к этому инструменту недостаточен, и решила поддержать получателей угля напрямую.

“Сегодня Совет министров предложил решение, которое включает прямую компенсацию”. Министр пояснил, что компенсация будет в размере трех тысяч злотых на одно домохозяйство с отопительной системой, работающей на угле.

Ранее Польша запретила весь импорт угля из России. Этот запрет коснулся не только государства, но и частных компаний. Этот запрет резко повлиял на доступность и цену угля. Тонна угля, приобретенная у частных поставщиков, стоит три тысячи злотых, или около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши отменило требование к качеству отопительного угля на 60 дней.