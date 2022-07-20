 

В Амурской области будут построены два мусороперерабатывающих завода суммарной мощностью 250 000 тонн в год

20.07.2022, 0:00, Разное
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По информации телеканала 360, Денис Буцаев, генеральный директор российского экологического оператора, встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым, чтобы обсудить развитие инфраструктуры обращения с отходами.
В Благовещенске к 2022 году откроется один из перерабатывающих комплексов, который сможет перерабатывать 130 миллионов тонн в год. Второй комплекс, способный перерабатывать 120 тысяч тонн в год, будет построен в Свободном.

“РЭО” и “Амур” уже согласовали дорожную карту, в которой прописаны этапы и сроки реализации проектов. Ожидается, что концессионное соглашение будет подписано осенью 2022 года. “Подготовка сметной и проектной документации начнется весной 2023 года”, – заявил заместитель директора РЭО Сергей Королев.

РЭО может быть использовано для финансирования проектов в рамках концессионных соглашений.

Ранее НСН сообщал, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы выпустил отчет об экологии столицы за 2021 год.



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