Авдотьин день: Что нельзя делать 20 июля 2022 года

ИСТОРИЯ

На Руси Авдотья получила прозвище сеногнойка из-за примет. В этот день часто шел дождь, который мешал людям заготавливать на зиму сено. Трава начинала гнить. Поэтому крестьяне спешили убрать все до 20 июля.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот день православные традиции перемешиваются с языческими и старославянскими. Женщинам в этот православный праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Если она нарушит этот запрет, ее будет ждать несчастная жизнь.

Также нельзя в этот день стирать белье. В противном случае женщина вымоет все финансовое благополучие из семьи.

Не стоит в этот день торговать чем-либо. Особенно нельзя заниматься продажей недвижимости или автомобилей. Также в этот церковный праздник нельзя брать деньги в долг. Их вряд ли вернут назад.

Христианам нельзя в этот день впадать в уныние и грустить. Лучше стараться поддерживать хорошее расположение духа. Нельзя в этот день заходить в воду, иначе водяной нашлет на вас беду.

ПРИМЕТЫ

Если небо на Авдотьин день хмурится, жди ненастья. Если дождь моросит с самого утра, урожай не уродится. Если вечером кричат журавли, будет хорошая погода.