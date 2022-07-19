Трюдо объяснил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Власти Канады приняли решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток», чтобы сохранить единство, сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

«Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из РФ в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.

—