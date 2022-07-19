Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах РФ и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.
Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».
Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.
Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве РФ и Ирана.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет