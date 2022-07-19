 

Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана

19.07.2022, 23:50, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах РФ и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.

Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.

Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».

Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.

Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве РФ и Ирана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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