 

Иран выразил готовность к экспорту беспилотников

19.07.2022, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента РФ Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать РФ «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе РФ и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».

Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / Восстановление Ливии после войны оценили в 111 млрд долларов

28.07.20 / Трамп выдвинул участника операции против Югославии на должность посла в Германии

28.11.21 / В Британии сотрудничество РФ и КНР сочли катастрофой для Запада

11.01.22 / В Польше объяснили политику сдерживания РФ страхом

27.03.21 / Причиной аллергии может оказаться гормон стресса CRH

21.10.20 / В РФ снизилось число безработных

23.02.22 / В ЛНР рассказали подробности серии взрывов в Луганске

09.01.21 / Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем

13.08.21 / “Это немаленькие деньги, я считаю”. Павлик рассказал, сколько платит за аренду квартиры и стоянку двух авто

11.01.22 / США собрались подготовить «ответ» на «вторжение» РФ на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика