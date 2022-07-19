Иран выразил готовность к экспорту беспилотников

Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента РФ Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать РФ «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе РФ и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».

Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.

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