Шегги-боб с челкой – один из самых свежих трендов лета 2022: главные особенности модной прически

Лохматый боб с челкой является модной и стильной прической, которая может быть как короткой, так и средней длины с рваными слоями и текстурированными кончиками.

Челка помогает добавить образу немного драматизма и сделать прическу подходящей для любой формы лица и подчеркнуть красоту волос. В отличие от гладких ровных, трапециевидных, угловых или перевернутых стрижек боб, лохматые прически очень простые в уходе.

Использование текстурирующего продукта является единственным правилом, которого нужно придерживаться. Вот несколько отличных вариантов этой прически в короткой и более длинной форме и самые модные тренды 2022 года.

Лохматый боб с зачесанной набок челкой

Это стильная и универсальная прическа. Нужно разделить волосы и зачесать их на одну сторону, а затем уложить крупными волнами.

Идея заключается в том, чтобы придать прядям дополнительный объем. Такая прическа идеально смотрится на женщинах с круглым овалом лица.

Шегги-боб с челкой на волнистые волосы

Часто выполняют такую прическу при помощи бритвы, чтобы добавить прерывистые и текстурированные слои. Таким образом кудрявые волосы будут выглядеть более интересно и стильно.

Стрижка выполняется на сухих волосах, чтобы создать равномерное наслоение.

Лохматый боб с челкой

Такая стрижка выглядит достаточно эффектно, стильно и дерзко. Прическа имеет рваные и несколько зазубренные кончики, которые помогают добавить особую текстуру и динамику.

Лохматый боб идеально подходит для тонких волос. Красиво смотрится вместе со светло-русым оттенком волос.

Идеальным дополнением к такой прическе станет красивая и модная челка.

Выбирая для себя окрашивание, стоит отдать предпочтение технике балаяж или омбре.

Небрежная стрижка с пробором посредине

Стоит сделать такую стрижку для создания красивого и дерзкого стиля. Хорошая прическа во многом зависит от текстуры и густоты прядей.

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Чтобы добавить дополнительный объем, нужно немного завить кончики. Затем нужно просто расчесать пряди для создания большей динамики.

Растрепанный боб с челкой

Это отличный вариант для тех, кто ищет что-то милое и стильное. Это небрежная и красивая прическа.

Лохматые пряди красиво смотрятся как прямые, так и завитые. Хорошо выглядит такая стрижка на лицах сердцевидной формы. Отлично сочетается лохматый боб с окрашиванием блонд балаяж.

Длинный лохматый боб

Это стрижка до плеч, которая создана путем комбинации зазубренных кончиков и слоев. Идея заключается в том, чтобы придать прядям дополнительную текстуру и динамику, а также объем.

Удлиненный лохматый боб хорошо сочетается с окрашиванием балаяж. Это та тенденция, которая точно никуда ее денется в ближайшее время.

Для создания укладки нужно просто высушить волосы феном и нанести воск. Это поможет создать красивый пляжный образ.

Стрижка волнистый боб с длинной челкой

Это красивая прическа, выполненная в стиле рок-н-ролл. Пряди выглядят текстурно, а волны идеально обрамляют лицо.

Стоит попробовать удлиненный боб с челкой, чтобы создать стиль хиппи в стиле ретро.

При желании можно подкрутить кончики волос и завить челку от лица.