Модный французский маникюр лета-2022: дизайны ногтей, которые подойдут женщине любого возраста

Французский маникюр – классический вариант дизайна ногтей. Но иногда женщины отказываются от него, так как считают такое оформление слишком простым и скучным. Однако современная мода предлагает разные виды френча. Многие из них выглядят смело и ярко. В статье мы приведем несколько идей французского маникюра лета 2022 года. Эти дизайны ногтей подойдут женщинам любого возраста.

Классический френч

Классический французский маникюр с белым кончиком ногтя считается универсальным и самым надежным вариантом. Он выглядит просто, сдержанно и элегантно.

Такой маникюр подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Он сочетается с ногтевыми пластинами любой формы.

С жемчужинами

Если вам нравится изысканный дизайн, то украсьте каждый ноготь двумя-тремя жемчужинами. Такой декор разнообразит классический белый френч. Но особенно эффектно он смотрится в сочетании с яркими кончиками, например красными.

Пастельный с деталями

Попробуйте сочетать пастельные оттенки с мелкими деталями. Французский маникюр на фото представляет собой комбинацию светло-голубого цвета с дугами у основания ногтя. Это очень сдержанная и изысканная деталь.

Желтый френч

Желтый цвет – один из трендовых оттенков лета 2022 года. Он подчеркивает загорелую кожу и визуально омолаживает руки. Этот солнечный оттенок френча идеально подходит к овальным ногтям.

Черный для коротких ногтей

Окраска кончика ногтя в черный цвет – одна из модных тенденций сезона. Вы можете придать темной полоске любую форму: прямую, овальную, полукруглую. Этот вариант поможет подчеркнуть кончик у коротких ногтей.

Обратный французский маникюр

Если вы не решаетесь на более смелый дизайн, но хотите разнообразить маникюр, попробуйте классический обратный френч. Покрасьте ноготь в нюдовый цвет и оформите белым цветом не кончик, а область около лунки. Создайте линию в виде полумесяца, повторяющую форму ногтевой пластины.

Градиентные тона

Выберите свой любимый цвет и постепенно изменяйте его оттенок на каждом пальце. Начните с самого темного на мизинце и закончите самым светлым на большом пальце. У вас получится эффект градиента, который выглядит очень необычно и привлекательно.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Цветной френч

Основа для французского маникюра необязательно должна быть нюдовой. Если вы любите яркие краски, то попробуйте цветной френч. Выберите светлый тон для ногтевой пластины, например, молочно-белый или ванильный. Кончик ногтя покрасьте в яркий цвет. Это идеальный вариант для летнего сезона.

Двойной френч

Двойной френч предполагает нанесение двух цветов лака на кончик ногтя. Вы можете создать толстую и тонкую полоску, а также комбинировать светлые и темные оттенки.

Животный принт

Животные принты остаются в моде уже несколько сезонов. Вы можете использовать их для оформления кончика ногтя.

Вы можете выбрать пятнистый или полосатый дизайн, напоминающий окраску леопарда, тигра, зебры или змеи. Такой рисунок эффектно смотрится на глянцевом нюдовом фоне.

Заключение

Современная маникюрная мода предлагает разнообразные варианты френча – от классических до экстравагантных. Вы всегда можете подобрать дизайн в соответствии со своим вкусом.