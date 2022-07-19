Скандалы: Зеленский сдал друга детства по указке Запада

Олег Царев объяснил увольнения Баканова и Венедиктовой происками Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, мотивируя это решение многочисленными вскрывшимися фактами госизмены со стороны сотрудников их ведомств. Оппозиционный украинский политик Олег Царев изложил нам свою версию причин случившегося.

Решение Зеленского породило массу самых экзотических версий, вплоть до того, что якобы главы ведомств уволены в связи с раскрытием масштабного заговора силовиков с целью отстранения президента от власти.

Трудно поверить, чтобы во главе такого заговора мог стоять Баканов, который является другом детства Зеленского. Они когда-то жили в одном подъезде в Кривом Роге, учились в одной школе и в одном институте. Позже Баканов работал юристом студии «Квартал-95», а потом был главой избирательного штаба Зеленского. На пост главы СБУ он был назначен в августе 2019 года, когда его друг детства стал президентом. То есть эти два человека, что называется, по жизни вместе.

Тем не менее президент отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ по 47-й статье Дисциплинарного устава вооруженных сил Украины: в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, которое повлекло «человеческие жертвы или другие тяжкие последствия».

Ирина Венедиктова была отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Она занимала свой пост с марта 2020 года, а до этого была и.о. директора Госбюро расследований Украины.

Зеленский пояснил, что на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов. По его словам, более 60 работников СБУ и прокуратуры остались на подконтрольной России территории и работают против украинских властей. Были зафиксированы многочисленные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России. Ранее президент Украины заявлял, что 24 февраля некоторые представители правоохранительных органов «куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ».

В то же время многие эксперты вспоминают, что «куда-то делся» сам Баканов. Блогер Анатолий Шарий утверждал, что за день до начала спецоперации Баканов выехал в Европу в компании бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и бывшего начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Баканов и Наумов якобы даже снимали одни апартаменты в Германии. Потом Баканов по-тихому вернулся в страну.

Наумова и Криворучко Зеленский обвинил в госизмене и лишил генеральских званий. А в начале июня стало известно о задержании Наумова при попытке перехода сербско-македонской границы. Он был помещен в следственный изолятор в Сербии, ему грозит до 12 лет тюрьмы за контрабанду валюты и бриллиантов. Во время задержания и обыска автомобиля Наумова таможенники якобы нашли сотни тысяч незадекларированных евро и долларов наличными, а также драгоценные камни. Наумов был вторым человеком в СБУ и считался «человеком Баканова», его также часто называют «кошельком Зеленского».

Скандал с отстранением от должностей Баканова и Венедиктовой прокомментировал «МК» оппозиционный украинский политик Олег Царев.

— Эти события связаны прежде всего с тем, что глава Офиса президента Андрей Ермак стремится сосредоточить в своих руках максимум властных полномочий и устраняет конкурентов, — сказал Царев. — Сейчас он хочет получить больше влияния на руководителя правительства, пробивает ротацию правительства.

Баканов был другом Зеленского, поэтому он его отстаивал до последнего. Однако Ермак добился своего. Что касается Венедиктовой, то она повела себя очень нелояльно по отношению к Зеленскому, когда около полугода назад обострилось его противостояние с Порошенко и от нее требовались определенные действия. Вместо этого она ушла в отпуск. Ее давно собирались отправить в отставку.

Ермак воспользовался скандалом, который сейчас получил большой резонанс, связанным с перепродажей оружия, которое поступает Украине от западных стран. Эту перепродажу оружия контролировала СБУ. Западные партнеры оказывали в связи с этим на Зеленского давление. Воспользовавшись ситуацией, Ермак разобрался с Бакановым. Теперь он практически один контролирует «доступ к телу» Зеленского и управляет им. Его влияние чрезвычайно выросло.

— Почему же Зеленский сдал своего друга детства?

— Потому, что ситуация с поставками вооружений стала критической. Вскрылись факты, что Украина занимается перепродажей поступающих вооружений. Зеленский до последнего держал Баканова как преданного лично себе кадра, но был вынужден им пожертвовать и пойти навстречу западным партнерам по многим вопросам. В частности, он объявил, что поставит во главе антикоррупционных органов определенных людей, очевидно, тех, на кого ему указали на Западе. Запад полагает, что финансовая помощь Украине будет разворовываться, и хочет поставить своих контролеров. Хочу сказать, что по мере продвижения спецоперации борьба внутри украинской власти будет усиливаться.

— В то же время на самого Ермака сейчас идет серьезный «накат» со стороны Запада. Член Конгресса США от Республиканской партии Виктория Спартц недавно обвинила его в том, что он «работает на Путина». Ермака и раньше обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

— Я вам скажу, что невозможно найти украинского чиновника, у которого не было бы каких-то контактов и связей с РФ. Поэтому обвинение в связях с Кремлем можно предъявить любому. Как руководитель Офиса президента он, естественно, общался с российской стороной, имел связи, формальные и неформальные. И какая бы ни была ситуация на фронте, кто бы ни сидел в киевских кабинетах, контакты все равно будут.

— А Венедиктову уволили за нелояльность?

— Лояльность — это главное качество чиновника, а она в определенной ситуации проявила себя недолжным образом.

— Она кадр Порошенко?

— Однозначно нет, но, занимая такую должность, она должна была контактировать со всеми. А Зеленский требует 100% лояльности. И даже это, как видно на примере Баканова, не является гарантией.

— С чем связаны обвинения Зеленского в массовой нелояльности сотрудников СБУ?

— С тем, что если бы мы освободили всю Украину до Львова, то 99% сотрудников СБУ пришли бы к нам и сказали: «Мы хотим работать». Это касается и МВД. В этом нет ничего удивительного. Но для Зеленского сама мысль об этом нестерпима.

— Выдвигалась также версия, что отстранение Баканова связано с тем, что готовился заговор по смещению Зеленского. Такое может быть?

— Я это отрицаю. Баканов лоялен Зеленскому.

Марина Перевозкина

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”