Мнение: Коротко о разном. 19.07.2022

Коротко о разном. 19.07.2022

1. Национальная нефтяная компания Ирана объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Газпромом" стоимостью 40 млрд долларов. Это крупнейшая иностранная инвестиция в истории иранской нефтяной промышленности.

2. Заключены 7 соглашений с российскими компаниями на разработку нефтяных месторождений "Северный Парс", "Южный Парс" и т.д. общей стоимостью 4 млрд. долларов.

3. Также достигнуты договоренности о строительстве новых экспортных газопроводов, облегчение обмена газа и нефтепродуктов между РФ и Ираном, ускорение проектов связанных с СПГ.

4. Посол России в КНДР заявил, что рабочие из Северной Кореи смогут отправиться работать на Донбасс для участия в работах по восстановлению инфраструктуры региона.

5. Под новые санкции ЕС попали Собянин, Чемезов, Машков и Безруков. Сам 7-й пакет очевидно носит профанирующий характер, так как все серьезные санкции которые ЕС уже мог ввести против РФ он уже ввел, но так как надо демонстрировать хоть какую-то активность, то приходится пополнять бесполезные персональные списки и ломать комедию по поводу запрета на продажу золота.

6. Согласно заявлению Мишустина, покинувший давеча "Роскосмос" Рогозин вскоре получит новое назначение. Где именно он окажется, по-прежнему интрига – версий на этот счет уже много гуляет – от руководителя АП РФ до куратора освобожденных территорий Украины.

И по Украине.

1. Вчерашний удар по Одессе уничтожил склад с боеприпасами для иностранного вооружения в районе Беленького.

2. Зеленский вслед за Бакановым своим указом уволил еще 5 руководителей областных управлений СБУ. Вторичная кадровая детонация после удара по центру принятия решений в Виннице.Баканова сегодня официально убрали через Верховную Раду.

3. Агент СБУ Гордон объявлен МВД России в розыск. Ранее на него уже заводили уголовное дело. Где там флешка в Гааге?

4. Умерла достаточно известная украинская телеведущая Руслана Писанка. После начала СВО на Украине уехала в Германию. Как говорят, сильно и долго болела.

5. В районе Каменского (Запорожское направление) сегодня состоялся еще один обмен погибшими. Поменяли в соотношении 1 к 1 всего по 45 погибших с каждой стороны. Украине в основном передавались убитые весной на Мариуполськом направлении.

6. Бывший вице-губернатор Волгоградской области Антон Кольцов стал руководителем правительства освобожденных территорий Запорожской области. Кадровый десант продолжает высадку.

—