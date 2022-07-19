Обнищали – Личное мнение

Некоторые публичные личности обнищали, сообщают в СМИ.

Бузова отказалась от покупки новой машины. Дана Борисова просит просто у подписчиков денег. Айза жалуется на отсутствие рекламы в запрещённой и экстремистской соцсети.



Фото: Соцсети

Остальным тоже грустно. Ютуб отключил монетизацию, а зарубежные музыкальные приложения или нафиг сейчас не нужны, или сами свалили.

В общем, грустно.

Как теперь джиганиться и самойлиться, совершенно непонятно. Нужна ведь картинка красивой жизни, а где деньги взять?

Вот Бородина — нигде не пропадёт, умничка! — фотографируется с какими-то людьми и отмечает их на фотографиях.

Однако долго на этом всём не протянешь.

Специалисты от шоубизнеса видят единственный выход из ситуации — корпоративы. Можно задорно петь, танцевать, шутить со сцены на юбилеях.

Но ниша дорогих свадеб прочно занята тамадой Собчак, как туда прорваться той же Айзе?

Лично меня судьба наших публичных личностей сильно тревожит. Долго думала и придумала, как им заработать в новых условиях.

Если открыть супермаркет, где на кассе ругается Бородина, а полы моет Шишкова, где Решетова с Самойловой консультируют покупателей в торговом зале, а вход охраняют Тимати, Джиган и Курбан, то отбоя от людей не будет.

Ну, кто за хлебом придёт, а кто и просто позырить, как Бузова выглядит без фильтров.

Есть такие ресторанчики, где раз в час или два все официанты начинают зажигательно танцевать. Почему бы не ввести такое и в магазине?

Выскакивает Собчак, радостно объявляет, что настала пятиминутка радости. И тут все, даже Тарасов и Мальков со склада, начинают петь.

И вообще, происходящее можно транслировать в телевизор и в Интернет. Разумеется, не бесплатно. У многих же есть опыт участия в реалити-шоу.

Как сложатся отношения бывших Тарабузиков? А чем разрешится любовный треугольник секьюрити Тимати, консультанта Насти и уборщицы Алёны — кто будет счастлив в конце концов? Устоит ли Мальков перед чарами Бузовой?

Как вам идея?

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