Newsweek – западные санкции должны были расшатать Россию, а зашатался сам Запад

Украинский конфликт и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределённость по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев, пишет Newsweek. Запад, вводя против Москвы ограничительные меры, надеялся нанести удар по российской экономике и спровоцировать «невыносимые внутренние волнения», однако в результате зашатался он сам, отмечает издание.



AP

Путин извлекает выгоду из неопределённостей на Западе для достижения военных целей на Украине, пишет Newsweek.

«Западные санкции в отношении РФ были направлены на то, чтобы нанести вред её экономике, изолировать её самых могущественных олигархов и спровоцировать невыносимые внутренние волнения в Москве. Вместо этого теперь шатается сам Запад», — говорится в статье.

Конфликт на Украине и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределённость по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев.

В Европе появляется политическая неопределённость, о чем свидетельствуют не только разногласия в итальянском правительстве, но и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.

Эти проблемы вызывают вопросы о силе и долговечности общественной поддержки Украины в её конфликте с Россией — страной, которая, по данным Европейской комиссии, остаётся основным поставщиком сырой нефти, природного газа и твёрдого ископаемого топлива в ЕС.

Неопределённость, созданная украинским конфликтом и связанными с ним санкциями, на самом деле может принести выгоду Владимиру Путину, пишет издание.



«В некоторой степени хаос служит интересам Путина», — заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью The Atlantic.



По его словам, когда внутренняя неопределённость высока и граждане демократических государств теряют доверие к традиционным институтам, то это выгодно авторитарным противникам, таким как Россия.

«Всё это служит интересам РФ и Путина, — добавил Бёрнс, — чем более хаотична и противоречива картина на Западе, тем, по его мнению, у него больше пространства, и тем менее эффективным, скорее всего, будет противодействие Запада российской враждебной деятельности».

И с тех пор, как Запад ввёл против Москвы санкции из-за конфликта на Украине, российская экономика ощутила на себе их негативное воздействие.

Но хотя они отрицательно сказались на отдельных секторах российской экономики, до сих пор нельзя судить об общем воздействии этих ограничительных мер.

Так, российский рубль после падения до рекордно низкого уровня в феврале этого года в июне восстановился до семилетнего максимума. А, по данным Bloomberg, российская валюта в этом году демонстрирует лучшие в мире показатели.

Кроме того, по информации Центра стратегических и международных исследований, несмотря на значительное снижение объёмов российского экспорта за рубеж, доходы от нефти и газа — крупнейших торговых активов РФ — в этом году выросли почти на 80%.

И хотя президент Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», недавние опросы общественного мнения показывают, что рост цен на продукты питания и энергоносители в США снижает народную поддержку антироссийских санкций.

Так, данные опроса Morning Consult показали, что менее половины американских избирателей (47%) поддерживают антироссийские санкции, если те вызывают рост цен на товары внутри страны, причём в апреле сторонников ограничительных мер было 56%. Ещё меньше американцев — всего 44% избирателей — считают, что их страна обязана защищать Украину.

Сенатор Крис Кунс, член комитета сената США по международным отношениям, присутствовавший на саммите НАТО в Мадриде в прошлом месяце, считает эта перемену настроений серьёзной проблемой.

«Меня беспокоит фактор усталости населения в самых разных странах из-за экономических издержек и других неотложных проблем», — заявил Кунс в интервью The New York Times.