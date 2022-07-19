NRK – украинские беженцы вынуждены стоять в очередях за едой, чтобы выжить в Норвегии

В норвежском Ставангере каждый четверг украинским беженцам приходится направляться в пункты раздачи еды, чтобы свести концы с концами. Как передает NRK, финансовой поддержки, которую беженцы получают от государства, недостаточно.



AP

По словам Алине Камудеге, руководителя добровольной организации «Открытые руки для тебя», которая каждый четверг раздает еду в районе Хиллеваге нуждающимся, сотрудники предпринимают всё, что в их силах, чтобы помочь беженцам с Украины.

Как отмечает норвежский портал, финансовое положение беженцев в Ставангере настолько тяжелое, что некоторые из них подумывают о занятии проституцией. Государственная поддержка составляет 2000 норвежских крон (примерно 11 000 рублей) в месяц, которых должно хватить на еду, одежду и транспорт.

По словам Дагни Суннано Хаускен, и. о. мэра Ставангера, наплыв людей вызван тем, что летом многие организации закрыты, в том числе пункты раздачи еды Армии Спасения. Размер финансовой поддержки был утверждëн в 2016 году, а цены сильно выросли, поэтому люди предпочитают приходить туда, где они могут получить дополнительное питание, пишет мэр.

Похожие проблемы возникают и в других городах Норвегии.

Согласно Александру Голдингу, менеджеру по персоналу и административным вопросам католического благотворительного центра «Каритас», который, среди прочего, занимается раздачей еды беднякам Тронхейма и предоставляет консультационные услуги для беженцев в Осло, украинские беженцы вынуждены стоять в очередях за продовольствием и в Осло, и в Тронхейме. «Важно думать обо всех беженцах, но украинцам, возможно, особенно тяжело, поскольку они привыкли к более высокому достатку», — говорит он. Он подчëркивает, что жизнь беженца не должна быть роскошной, но нынешнее положение дел зашло слишком далеко, ведь повышение цен на продукты оказывает влияние на самых нуждающихся. Голдинг выразил надежду, что правительство увидит сложившуюся особую ситуацию и внесëт коррективы в поддержку беженцев.

В связи со сложной ситуацией муниципалитет Ставангера нашëл немного дополнительных средств, выделенных на распределение дополнительной сухой пищи. Начальство муниципалитета связалось с и. о. мэра — и, таким образом, по крайней мере в Ставангере, вопрос с питанием был решëн благополучно, пишет NRK.