 

«Петровакс» запустил новую производственную линию по выпуску инъекционных препаратов

19.07.2022, 22:50, Разное
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Наращивание производственных мощностей – одна из приоритетных бизнес-целей компании. В ближайшие пять лет «Петровакс» планирует реализовать ряд масштабных проектов по расширению фармпроизводства в рамках инвестиционной стратегии, в том числе для выпуска орфанных, онкологических и аутоиммунных препаратов.

Первый этап включает старт серийного производства на 4-й линии по выпуску инъекционных форм, рассчитанной на более 50 млн. доз в год. В этом году благодаря проекту удалось дополнительно создать 35 новых рабочих мест, планируется их число увеличить вдвое – до 70 человек.

Сегодня на новой линии начато производство вакцины для профилактики гриппа «Гриппол® плюс», которую компания поставляет на российский и зарубежный рынок. «Петровакс» является лидером по экспорту противогриппозных вакцин, так в прошлом году за рубеж было поставлено более 8,6 млн доз вакцины. В этом году компания планирует увеличить объемы поставок более чем на 10%.

По словам директора производства «Петровакс» Сергея Керенцева, несмотря на серьезные санкционные вызовы, компания продолжает стабильно работать, реализовывает все запланированные проекты, а также строит новые долгосрочные планы.

«4-ую линию на нашем производстве мы возвели буквально за год – это рекордные сроки для любого предприятия. В начале 2022 года компания получила сертификат соответствия производственной площадки требованиям GMP ЕАЭС, включая новую линию, – информирует Сергей Керенцев.

Проект по расширению производства также предполагает строительство нового биотехнологического опытно-промышленного предприятия и возведение биотехкомплекса по полному циклу производства лекарственных препаратов. Ранее «Петровакс» объявил о планах по локализации в РФ препарата Агалсидаза бета для терапии орфанного заболевания – болезни Фабри – в партнерстве с южнокорейской компанией ISU Abxis. Также в фокусе компании находится проект по производству “me-toо” онкопрепаратов (схожие по клиническим свойствам с оригинальными) совместно с китайскими партнерами.  

Следует отметить, что введение новых производственных мощностей стратегически важно для фармацевтической отрасли, в том числе с точки зрения импортонезависимости и обеспечения лекарственной безопасности страны.



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