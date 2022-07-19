Уль выиграл 16-й этап “Тур де Франс”. Власов занял шестое место

Вторым стал француз Валентин Мадуа из команды Groupama – FDJ (с отставанием в 1 минуту 10 секунд), третьим – канадец Майкл Вудс из команды Israel – Premier Tech (+1.10).

Александр Власов, российский капитан команды Bora Hansgrohe, финишировал шестым (+1.40).

В общем зачете лидирует Йонас Винтегор из датской команды Jumbo-Visma. Второй – Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+2,22), третий – Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+2,43).

Ранее сообщалось, что экологические активисты, использовавшие дымовые шашки, стали причиной отмены десятого этапа “Тур де Франс”.