 

Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин

19.07.2022, 22:36, Разное
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Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране недостаточно быстро реагируют на падение стоимости нефти.
Американцы не увидели снижения цен на нефть, несмотря на то, что она дешевеет. Байден написал в Твиттере: “Я хочу низких цен, которые выгодны потребителям, а не поддерживают прибыль”.

Он заметил, что цены на нефть быстро растут, и так же быстро растет цена бензина на заправке. Это связано со спецоперацией РФ против Украины.

Байден и раньше делал несколько предложений по снижению цен на бензин в США, включая отмену налога на топливо. Этот налог на топливо составляет 18 центов за галлон (3,85 литра) для бензина и 24 цента для дизельного топлива. 30 июня на пресс-конференции после участия в саммите НАТО Байден рассказал согражданам, что им придется платить больше за топливо.

В марте цены на бензин в США достигли новых рекордов. В июне они превысили 5 долларов за галлон, а в мае – исторические максимумы. То же самое произошло в январе 2021 года, когда Байден был только что избран. Цена была на уровне 2,38 доллара за галлон.



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