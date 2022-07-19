 

Губернатор Алиханов ожидает, что Литва примет решение о транзите на этой неделе

19.07.2022, 22:36, Разное
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Интерфакс цитирует его слова о том, что “несмотря на то, что Еврокомиссия решила не пересматривать свои санкции, они (Литва) пересмотрели только в части железнодорожного транзита”.
Алиханов утверждает, что Литва должна в соответствии с решением ЕК принять “некоторые внутренние правила и стандарты”.

Он сказал: “Мы предполагаем, что это должно произойти на этой неделе”.

Губернатор заявил, что такая информация получена в результате контактов с иностранными юристами.

Он выразил надежду, что это станет возможным в ближайшем будущем.

Алиханов заявил, что власти Калининграда будут продолжать добиваться снятия любых ограничений на транзит, в том числе автомобильный, при поддержке российского правительства.

Ранее Алиханов заявил, что первые поезда с товарами, против которых Европейский союз ввел санкции, могут направиться в регион через Литву в ближайшие дни.



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