Губернатор Алиханов ожидает, что Литва примет решение о транзите на этой неделе
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Интерфакс цитирует его слова о том, что “несмотря на то, что Еврокомиссия решила не пересматривать свои санкции, они (Литва) пересмотрели только в части железнодорожного транзита”.
Алиханов утверждает, что Литва должна в соответствии с решением ЕК принять “некоторые внутренние правила и стандарты”.
Он сказал: “Мы предполагаем, что это должно произойти на этой неделе”.
Губернатор заявил, что такая информация получена в результате контактов с иностранными юристами.
Он выразил надежду, что это станет возможным в ближайшем будущем.
Алиханов заявил, что власти Калининграда будут продолжать добиваться снятия любых ограничений на транзит, в том числе автомобильный, при поддержке российского правительства.
Ранее Алиханов заявил, что первые поезда с товарами, против которых Европейский союз ввел санкции, могут направиться в регион через Литву в ближайшие дни.
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