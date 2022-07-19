Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии

В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, сообщил глава российского государства.

Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.

Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».

Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».

Путин назвал полезными двусторонние переговоры в Иране. Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.

Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.

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