 

Попытку поджечь пункт подачи документов на гражданство России сорвали в Херсоне

19.07.2022, 22:27, Новости дня
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В Херсоне предотвращена попытка поджечь пункт подачи документов на получение российского гражданства, сообщила администрация Херсонской области.

Сотрудники Росгвардии «предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне». Был задержан мужчина, который «намеревался совершить поджог здания с помощью коктейля Молотова». Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и мотивы задержанного, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. 11 июля был опубликован указ, согласно которому президент РФ распространил упрощенное получение российского гражданства на всех жителей Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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