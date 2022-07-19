 

Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию

19.07.2022, 22:27, Новости дня
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Москва, Тегеран и Анкара осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию и оккупацию сирийских Голанских высот, говорится в совместном заявлении, которое распространил МИД Ирана.

В заявлении осуждаются «военные атаки Израиля на Сирию, включая гражданскую инфраструктуру», их рассматривают как «нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности Сирии». Участники переговоров признали действия Израиля «дестабилизирующими и усиливающими напряжение в регионе», передает РИА «Новости».

Россия, Иран и Турция «подтвердили необходимость соблюдения общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, осуждающих оккупацию сирийских Голанских высот». В частности, речь идет о «резолюциях 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые также признают все решения и меры, принятые Израилем в этой связи, недействительными и не имеющими юридической силы».

Напомним, в Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, сообщил глава российского государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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