 

Гаврош снова в моде: актуальные разновидности стрижки родом из 50-х

19.07.2022, 22:18, Разное
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Если после приглаженного каре или косичек вам хочется чего-то оригинального, смелого и дерзкого, выберите стрижку гаврош. Она появилась в конце 50-ых годов, поднялась на пик популярности в 60-х, и теперь снова стала трендовой прической нынешнего сезона.

Концепция

Особенностями прически являются пряди разной длины, которые несколько укорочены на макушке, чуть длиннее на височных и самые длинные на затылочной зоне. Техника стрижки предполагает обрабатывание прядей филировочными ножницами, что позволяет ей выглядеть немного кокетливой и драйвовой. Гаврош может быть с челкой (в оригинальном варианте именно это и предусматривалось), но можно остановить свой выбор на стрижке без челки, все зависит от вашего вкуса.

Преимущества

При помощи прически гаврош можно визуально подкорректировать форму лица. Прическа может быть разной, поэтому для каждой определенной формы подойдет свой вариант (например, для круглого или квадратного лица можно выбрать стрижку без объема на затылочных зонах, для удлиненного – с объемом). Плюсом является акцент на глазах, можно подчеркнуть их красоту. Есть возможность выбрать разную длину: от короткой до длинной. Практичность также является преимуществом стрижки, ведь волосы практически не надо укладывать. Благодаря особой технике, каждая волосинка ложится на свое место сразу после обычного высыхания.

Минусы

Как ни странно, у прически есть недостатки, но их можно назвать относительными. Например, необходимо регулярно делать коррекцию, поскольку в противном случае форма будет потеряна. Ради такой прически вам придется сменить имидж, поскольку она далека от привычной классики и больше подходит под свободный стиль. Далеко не всегда стрижка подходит дамам в возрасте, нужно очень внимательно подбирать подходящую модель.

Однако все эти минусы можно не учитывать, если вам понравилась именно эта прическа. Придумайте свой образ и выберете из множественных вариантов то, что вам больше всего нравится.

Кому подойдет

Отлично подходит обладательницам овального лица, прическа выглядит просто сногсшибательно. Квадратным и круглым лицам подойдет гаврош с объемом по бокам и асимметричной челкой. Дамам с треугольным лицом также можно остановиться на этом выборе. Стоит только выбрать правильную модель (отличной идеей будет проконсультироваться со своим мастером).

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Можно с уверенностью сказать, что гаврош подойдет всем молодым девушкам и смелым женщинам в возрасте. Прическа может использоваться в качестве повседневной, также она замечательно смотрится в нарядном варианте.

Как укладывать

Как уже было сказано, стрижка не требует времени для укладки. Достаточно помыть голову и высушить волосы привычным и удобным для вас способом. Можно это сделать при помощи фена, подойдет естественное высыхание. Для фиксации можете использовать стайлинговое средство. Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос, вам ничего не придется делать.

Если волосы прямые, их можно немного завить (на тех участках, которые вы посчитаете нужным сделать волнистыми) или оставить ровными (например, замечательно смотрится гаврош с ультракороткими волосами).



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