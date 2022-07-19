Скандалы: Экономический парадокс

Россияне накупили «вредных» долларов и евро на 400 миллиардов рублей

С апреля по июнь россияне купили на бирже валюты на рекордную за последние три года сумму — 400 млрд рублей. Не парадокс ли? Население поспешило запастись теми самыми долларами и евро, что за эти месяцы, на фоне жестких валютных ограничений ЦБ и безостановочного укрепления рубля, успели прослыть бесполезными и даже токсичными. В чем же дело?

Данные за II квартал превышают показатели трех минувших лет за аналогичный период: покупок валюты на 50 млрд рублей было в 2019-м, на 200 млрд – в 2020-м, и на 300 млрд — в 2021-м, сообщает Центробанк в отчете «Обзор финансовых рисков».

Кроме долларов и евро, граждане активно вкладываются в китайские юани. Они подходят именно для сбережений, а не для текущих нужд, например, для выезда за границу на летний отдых: сейчас из-за коронавирусных ограничений попасть в КНР непросто. В июне общий объем покупки вырос в 16 раз и составил 5,4 млрд юаней (46,28 млрд рублей). Для сравнения: майский показатель – 0,33 млрд юаней (2,83 млрд рублей).

Ничего удивительного в статистике ЦБ нет: в конце февраля 2022 года, в условиях санкционного давления, ожиданий нестабильности, резкого ослабления рубля, регулятор ввел запрет на продажу наличной валюты гражданам в банках. Люди физически не могли купить доллары и евро, рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Между тем, любой кризис в России традиционно приводит к тому, что у касс банков выстраиваются очереди за валютой – как за проверенным жизнью активом, позволяющим спасти сбережения.

На сей раз ситуация складывалась иначе. Поэтому население и обратилось к рыночным инструментам: на бирже можно купить большие объемы валюты без ограничений, правда, безналичной. И это сегодня вполне рациональный подход.

«Ясно также, почему россияне активно вкладывались в китайский юань, причем именно в июне, — говорит Деев. – Во-первых, в этом месяце банки стали вводить отрицательные ставки по валютным счетам, во-вторых, люди опасаются девальвации доллара — из-за риска рецессии в США и растущей там инфляции. Так что юань – не самый плохой вариант для диверсификации своих денежных средств».

В данном случае потребительская логика и модель поведения абсолютно оправданы. Сколько бы нам правительство ни рассказывало сказки про дедолларизацию, про рубль как единственно верный, безальтернативный актив, российская валюта обречена на ослабление. Минфин «приговорил» ее к курсу от 70 за доллар и выше, и сейчас ищет способы добиться своего, рассуждает финансовый аналитик Сергей Дроздов. Предвидя это, россияне спешат закупиться долларами и евро впрок.

Проблема в том, что держать иностранную валюту на банковских счетах стало крайне рискованным и невыгодным делом – из-за вводимых кредитными организациями драконовских комиссий.

«Приобретая на бирже безналичную валюту, многие затем пытаются перевести ее на счета, предварительно открытые в банках Казахстана, Узбекистана, Армении, — отмечает Дроздов. – А дальше – либо обналичить эти деньги, либо совершить какие-то покупки. Еще один вариант: купить в обменниках российских банков наличные доллары и евро, правда, с «наценкой» в 15-20% к официальному курсу ЦБ. Делать это стоит в любом случае, поскольку в долгосрочной перспективе курс рубля к доллару явно будет намного ниже текущего».

Насколько рациональна тактика россиян, покажет время, рассуждает Арам Налбандян, вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF. Все еще действующие в стране валютные ограничения могут в любой момент быть усилены или, напротив, ослабнуть. Это будет зависеть от многих факторов, в том числе — от развития геополитической ситуации. Поэтому доллар и евро не стоит заносить в категорию защитных активов – слишком много неизвестных. Рубль укрепляется из-за низкой доли импорта, который пока еще не начал восстанавливаться в ощутимых объемах, достаточных для того, чтобы резко изменить ситуацию.

«Вероятно, процесс будет долгим: нужно искать новых поставщиков, налаживать параллельный импорт, перестраивать логистические цепочки. Поэтому никакого скорого ослабления рубля я не жду, — резюмирует Налбандян. – Безусловно, самый выгодный сейчас вариант – покупать иностранную валюту на бирже. Если это касается долларов и евро, то их нельзя обналичить до 9 сентября 2022 года. Валютные переводы тоже ограничены: некоторые банки не осуществляют такие операции даже внутри страны. А что уж говорить о комиссиях за хранение денег на валютных счетах — как на обычных счетах физических лиц, так и на брокерских?»

Фото: Скандалы.ру

Георгий Степанов

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”