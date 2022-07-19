Мнение: Помощь проекту “Исторические материалы”. Лето 2022

Помощь проекту "Исторические материалы". Лето 2022

Война войной, а поддержка "Исторических материалов" по расписанию.

Уже традиционно осуществляется ежегодный сбор средств на продолжение работы по оцифровке архивных документов посвященных истории Сталинского СССР, в том числе периода репрессий. Как обычно, авторы проекта ходят в архивы, сканируют рассекреченные документы (а это стоит денег) и выкладывают для всех на сайте "Исторические материалы" https://istmat.org/ Уже сейчас там накопился огромный массив исторической годноты, которая ранее пылилась в архивах, а теперь доступна всем желающим.

Из недавней годноты. История о высылке норвежского консула из Архангельска по подозрению в подготовке бактериологических атак в СССР.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) п. 56/253 "Вопрос НКВД" с приложением записки Н.И. Ежова. 7 января 1938 г.

РГАСПИ Ф.17, Оп.166, Д.584 Л.161-164

Ниже, промежуточноый отчет по недавним публикациям.

По прошлому сбору денег. Вышло 5 партий. Один, два, три, четыре (первая часть, вторая, третья) , пять. В итоге на сегодняшний день у нас скопилось:

Судебные процессы, письма, проколы допросов

Кремлевское дело

Материалы по Катыни

Оригиналы решений Политбюро (Особая папка)

Протоколы Политбюро (Особая папка)

Книга Н.И. Ежова и ее черновики

Что дальше? Три партии посвятим протоколам Политбюро (будем двигаться в сторону ВОВ), сделаем последнюю партию по Катыни, и две партии с протоколами допросов.

Напоминаю, что цены в архивах капиталистические. Один лист ксерокопии 50 руб плюс-минус несколько в зависимости от архива.

Сбер: 6390 0238 9000 9985 59 (Да, 18 цифр)

Альфа: 5559 4928 1382 3518

Открытие: 5586 2000 8065 6173

https://lost-kritik.livejournal.com/104064.html – цинк

В общем, кто хочет помочь рублем, реквизиты выше.

Перепост приветствуется.

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