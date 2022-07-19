Красивых не позвали – Личное мнение

В Майами прошёл показ купальников Sports Illustrated, который назвали самым инклюзивным за всю историю бренда.



Фото: Соцсети

Все расы, гендеры, весовые и возрастные категории были представлены в полной мере. По подиуму в купальниках прошлись все типажи, кроме одного: красивых не было.

Были страдающие ожирением.



Фото: Соцсети

Были обычные коротконогие и крепконогие женщины.



Фото: Соцсети

А вот классических красавиц не позвали. Сегодня они не нужны толерантному ко всему, кроме женской красоты, миру.

Это очень печально, на самом деле: комплексы духовно слабых победили.

Малодушным проще отменить красоту, чем с ней ужиться.

То, как на западе смотрят на красивых женщин, — этого я врагу не пожелаю. Среднестатистический мужчина боится поднять на нас взор дабы его не отменили за харассмент. Среднестатистическая женщина нас откровенно ненавидит, обзывая тупыми, и пытается забить грубым феминизмом, стуча несуществующим пенисом об тейбл.

Общество, которое само себя обкрало, поставив на пьедестал комплексы малодушных. Этим комплексами они теперь поклоняются.

Бедные, скажу вам, люди. Даже жалко их.

Как вы относитесь к толерантности, которая толерантна ко всему, кроме молодого, классически красивого, женского тела? Хотели бы жить в обществе, где вас призывают гордиться своим целлюлитом? Это же для многих так удобно.

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