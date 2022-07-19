Press TV – Тони Блэр призвал Запад раскошелиться на борьбу с союзом Китая и России

Украинский конфликт показал, что западные страны больше не могут полагаться на Пекин, который продолжает сближаться с Москвой. С таким утверждением выступил экс-глава британского правительства Тони Блэр. По его словам, США и их союзникам необходимо сохранить военное превосходство в мире, который вскоре может стать двух- или даже многополярным, пишет Press TV.



AP

Господство Запада подходит к концу, поскольку в партнёрстве с Россией Китай становится сверхдержавой. Такое мнение на недавней лекции в Лондоне высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, передаёт Press TV.

Выступление политика было посвящено украинскому конфликту и его «урокам» для западного руководства. Бывший британский лидер, который в основном прославился поддержкой американского вторжения в Ирак, призвал к созданию альянса между США и Европой, отмечает телеканал.

«Мир будет как минимум двухполярным, а возможно, и многополярным», — заявил Блэр. «Самые большие геополитические изменения в этом столетии грядут из Китая, а не из России», — добавил он.

По мнению Блэра, вооружённое противостояние на Украине показало, что Запад не может полагаться на Поднебесную. При этом экс-премьер подчеркнул, что Китай не похож на «слабоустойчивый» Советский Союз и занимает «естественное и оправданное место сверхдержавы».

Блэр призвал Запад увеличить траты на вооружённые силы и не позволить Китаю их обогнать. «Мы должны увеличить расходы на оборону и сохранить военное превосходство», — заявил политик. По его словам, Соединённым Штатам и их союзникам «необходимо иметь достаточное преимущество, чтобы справиться с любым случаем или типом конфликта во всех областях».

Украинский кризис обнажил возникающие в мире разломы. На протяжении всего конфликта Пекин неуклонно поддерживал Москву, установив с ней «стратегическое партнёрство», и критиковал Запад за «злоупотребление» санкциями, отмечает Press TV.

Усиление КНР серьёзно беспокоит Запад. Согласно прогнозам, экономика Китая обгонит США в течение десятилетия. Страна уже лидирует в исследовании некоторых технологий XXI века, включая искусственный интеллект, регенеративную медицину и проводящие полимеры, обращает внимание телеканал.

Не так давно президент РФ Владимир Путин объявил об окончании эпохи однополярного мира. По его словам, так называемый золотой миллиард по-прежнему претендует на глобальное господство, рассматривая другие страны, как свои колонии, напоминает Press TV.