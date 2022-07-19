 

Sky News – «беспрецедентный день» — Британию поразила рекордная жара

19.07.2022, 21:30, Разное
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Соединённое Королевство страдает от аномального повышения температур, которое уже парализовало транспортную систему в ряде областей. Более того, по словам метеорологов, подобные экстремальные тепловые явления будут повторяться и станут более серьёзными, пишет Sky News.


AP

Температура в аэропорту Хитроу достигла 40,2 °C. Этот показатель стал новым рекордом для Англии, большая часть которой переживает аномальную жару, пишет Sky News.

Изнуряющий зной уже привёл к значительным сбоям в работе транспорта. В частности, аэропорту Лутон пришлось приостановить полёты из-за дефекта взлëтно-посадочной полосы. Кроме того, по данным полиции, жара деформировала часть трассы в Кембриджшире, превратив её в «скейт-парк».

Многие британцы сталкиваются с задержкой и отменой поездов. Десятки компаний, в том числе Железнодорожная сеть Лондона, значительно сократили количество рейсов по стране на фоне небывалого повышения температур, поразившего инфраструктуру Соединённого Королевства.

Синоптик Метеорологического бюро Рэйчел Айерс предположила, что вторник станет «довольно беспрецедентным днём» для Англии. По её прогнозам, в некоторых регионах температура может достичь максимума в 41 °C.  

Похожие тепловые рекорды в ближайшие дни ждут Шотландию и Уэльс. Более того, периоды аномальной жары, подобные тем, которые страна переживает на этой неделе, «будут повторяться и станут со временем более серьёзными», заявил в интервью телеканалу климатолог сэр Дэвид Кинг.

В то же время политический директор Исследовательского института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма Боб Уорд предположил, что Великобритания «должна перестать думать о себе как о холодной стране». «В летние месяцы мы теперь жаркая страна, — заявил он Sky News. «Тому, что правительство оказалось не готово к такому экстремальному тепловому явлению, нет оправдания», — добавил эксперт.



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